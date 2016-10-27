أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

السيسي : تجربة المؤتمر الوطني لها نتائج رائعة ولقاء شهري للشباب

Google+ Print
السيسي : تجربة المؤتمر الوطني لها نتائج رائعة ولقاء شهري للشباب السيسي : تجربة المؤتمر الوطني لها نتائج رائعة ولقاء شهري للشباب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الهدف من البرنامج الرئاسى فرز أفضل الكوادر وإعطائها فرصة لمدة 9 أشهر، بعد أن تحصل على جرعة مناسبة عن الدولة بمفهومها الذي من المفترض أن يعرفه المواطنين عنها.

وأضاف ، خلال مشاركته بجلسة “نموذج محاكاة الدولة المصرية”، اليوم الخميس، حرصه على أن يتم اختيار نماذج ناجحة من وسط الـ90 مليون مصرى فى كافة التخصصات من خلال البرنامج الرئاسى، قائلا “لو نجحنا فى اختيار هؤلاء فى كافة مؤسسات الدولة سنكون قد اختصرنا الوقت”

وأكد الرئيس على أهمية اعداد الشباب واختيار الاكفاء منهم لقيادة الدولة ، تأهيلهم لفترة مناسبة والدفع بهم لقيادة المؤسسات، مضيفًا اأنه سيتم عقد لقاء الشباب شهريا لكون التجربة رائعة نتائجها جيدة للغاية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين