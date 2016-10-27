السيسي : تجربة المؤتمر الوطني لها نتائج رائعة ولقاء شهري للشباب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الهدف من البرنامج الرئاسى فرز أفضل الكوادر وإعطائها فرصة لمدة 9 أشهر، بعد أن تحصل على جرعة مناسبة عن الدولة بمفهومها الذي من المفترض أن يعرفه المواطنين عنها.

وأضاف السيسي، خلال مشاركته بجلسة “نموذج محاكاة الدولة المصرية”، اليوم الخميس، حرصه على أن يتم اختيار نماذج ناجحة من وسط الـ90 مليون مصرى فى كافة التخصصات من خلال البرنامج الرئاسى، قائلا “لو نجحنا فى اختيار هؤلاء فى كافة مؤسسات الدولة سنكون قد اختصرنا الوقت”

وأكد الرئيس على أهمية اعداد الشباب واختيار الاكفاء منهم لقيادة الدولة ، تأهيلهم لفترة مناسبة والدفع بهم لقيادة المؤسسات، مضيفًا اأنه سيتم عقد لقاء الشباب شهريا لكون التجربة رائعة نتائجها جيدة للغاية.