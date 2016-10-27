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بالفيديو.. السيسي: «مصر بتتغير ولا يوجد استئثار بالسلطة»

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بالفيديو.. السيسي: «مصر بتتغير ولا يوجد استئثار بالسلطة» بالفيديو.. السيسي: «مصر بتتغير ولا يوجد استئثار بالسلطة»

الرئيس عبد الفتاح

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، عدم وجود استئثار بالسلطة فى ، قائًلا: “مافيش استئثار بالسلطة.. وعاوزين كلنا نبقى مع بعض ونتكلم، واللى بنشوفه دلوقتى أتمنى أن نراه كل شهر”.

وأضاف الرئيس السيسي، حضوره فعاليات جلسة نموذج الدولة المصرية، فى اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الوطنى الأول للشباب المنعقد فى مدينة شرم الشيخ: “أنا قلت ليه نعمل لقاء مع الشباب شهريا لأن التجربة رائعة ونتائجها نتائج جيدة جدا، وأعتقد إن كثير من المتابعين معايا فى كده.. مصر بتتغير وبتتغير إن شاء الله للأفضل”.

وأوضح الرئيس، أنه لابد من إنتخاب الشباب المبدع العبقري لتأهيلهم لتولي المناصب القيادية.

 

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