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انطلاق المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل مهرجان «القاهرة السينمائى الدولى»

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انطلاق المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل مهرجان «القاهرة السينمائى الدولى» انطلاق المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل مهرجان «القاهرة السينمائى الدولى»

مهرجان القاهرة السينمائي

انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذي تعقده رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى د. ماجدة واصف والناقد يوسف شريف رزق الله المدير الفنى،  بقاعة عايدة بفندق ماريوت الزمالك؛ للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ38 للمهرجان المقامة فى الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أهم التظاهرات والفعاليات وأيضا الندوات الرئيسة التى تُصاحب هذه الدورة كما يتحدث فى المؤتمر مديرو البرامج الموازية التى تقام أثناء المهرجان منهم: أحمد حسونة مدير برنامج “أسبوع النقاد” الذى تنظمه جمعية نقاد السينما المصريين وسعد هنداوى مدير مسابقة “سينما الغد الدولى” التى ينظمها اتحاد طلبة المعهد العالى للسينما، بالإضافة إلى المنتج وكاتب السيناريو محمد حفظى الذى يشرف على “ملتقى السينما العربية” وحسام علوان منسق الملتقى.

أ ش أ

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