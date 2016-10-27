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عبد الملك الحوثى يدعو أنصاره لسرعة تشكيل واقع سياسى جديد فى صنعاء

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عبد الملك الحوثى يدعو أنصاره لسرعة تشكيل واقع سياسى جديد فى صنعاء عبد الملك الحوثى يدعو أنصاره لسرعة تشكيل واقع سياسى جديد فى صنعاء

>صنعاء(أ ش أ)

دعا عبد الملك بدر الدين الحوثى رئيس جماعة أنصار الله المجلس السياسى الأعلى الذى يحكم صنعاء مناصفة بين الجماعة والرئيس السابق على عبد الله صالح أنصاره إلى خلق واقع سياسى جديد فى العاصمة التى تخضع لهم وسرعة استكمال تشكيل ..و ذلك على الرغم من الجهود التى يبذلها المبعوث الأممى للتوصل إلى حل للأزمة وتقديمه لخارطة طريق لوفد المشاورات فى صنعاء تتضمن رؤيته لحل الأزمة ورفض المجتمع الدولى لأى إجراءات أحادية الجانب من قبلهم .

و كانت جهود المجلس السياسى الاعلى قد فشلت حتى الآن فى تشكيل الحكومة على الرغم من أنه تم تشكيله أوائل شهر أغسطس الماضى برئاسة صالح الصماد رئيس المكتب السياسى لجماعة الحوثيين والذى كلف الدكتور عبد العزيز بن حبتور محافظ عدن الأسبق الموالى للرئيس السابق بتشكيل الحكومة التى سماها حكومة انقاذ وطنى أول شهر اكتوبر الحالى .

كما طالب الحوثى، فى كلمة له الليلة الماضية بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد بن اليمنيين بمد جبهات القتال بالرجال والصمود والثبات لأن المعطيات الحالية لا تشير إلى انتهاء الحرب.

وكانت العاصمة اليمنية التى تسيطر عليها مليشيات الحوثيين قد شهدت أمس مسيرة كبيرة بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد بن على ..كما قدمت فرقة أنصار الله أنشودة حماسية أكدت فيها أهمية استلهام الدروس من ثورة الإمام زيد .. ووزعت وكالة الأنباء اليمنية فى صنعاء صورا على وسائل الإعلام للفرقة وهى ترتدى الزى العسكرى فى الاحتفال.

ولاقى احتفال الجماعة بهذه المناسبة التى مر عليها أكثر من 1300 سنة سخرية كبيرة وردود فعل غاضبة من اليمنيين على وسائل التواصل الاجتماعى .. وقالوا إن الجماعة التى تتحكم فى صنعاء تحتشد وتحتفل بحدث وقع قبل 13 قرنا بسبب صراع على الحكم وتتناسى مسئوليتها عن توفير مرتبات الموظفين المتوقفة للشهر الرابع على التوالى وتفشى المجاعة والأوبئة والأزمات الاقتصادية التى تشهدها البلاد بسبب حكمهم ويهددون كل من يطالب بحقوقه .


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