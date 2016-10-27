أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الحكومة المغربية تتابع مع باريس آخر تطورات القبض على سعد لمجرد

Google+ Print
الحكومة المغربية تتابع مع باريس آخر تطورات القبض على سعد لمجرد الحكومة المغربية تتابع مع باريس آخر تطورات القبض على سعد لمجرد

>كتب أحمد علوى

علق وزير الثقافة المغربى محمد أمين الصبيحى، على واقعة القبض على الفنان المغربى سعد لمجرد بعد اتهام فتاة له باغتصابها بعد حفل أقيم فى باريس، وقال نحن نتابع باهتمام بالغ هذا الملف، ونتواصل باستمرار مع الجانب الفرنسى للوصول إلى كل ما يخص القضية والإلمام بها.

 

وقال الوزير المغربى، إن كل التفاصيل سوف يتم الإعلان عنها بكل صراحة، وأن بلاده تتابع التطورات لأنه من أهم الفنانين الموجودين على الساحة المغربية وإنه شخصية عظيمة ومثال للأغنية المغربية، وأضاف أن المغرب سوف تقوم بكل ما هو ضرورى من أجل حل تلك المشكلة، ودعى إلى وقف تداول التنبؤات والتحليلات بخصوص هذه القضية التى تعد حساسة.

 

يذكر أن شرطة الدائرة 17 بباريس ألقت القبض على المطرب المغربى سعد لمجرد مساء أمس الأربعاء داخل فندق "ماريوت شانزيليزى"، عقب تقدم فتاة فرنسية بشكوى ضده اتهمته فيها بمحاولة اغتصابها، قبل يومين من حفله الغنائى بقصر المؤتمرات فى باريس، وسيقضى 48 ساعة رهن الحراسة النظرية فى انتظار عرضه على المحاكمة صباح الجمعة، وذلك بناء على اتهامه من طرف فتاة بمحاولة اغتصابها.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب