الحكومة المغربية تتابع مع باريس آخر تطورات القبض على سعد لمجرد

علق وزير الثقافة المغربى محمد أمين الصبيحى، على واقعة القبض على الفنان المغربى سعد لمجرد بعد اتهام فتاة له باغتصابها بعد حفل أقيم فى باريس، وقال نحن نتابع باهتمام بالغ هذا الملف، ونتواصل باستمرار مع الجانب الفرنسى للوصول إلى كل ما يخص القضية والإلمام بها.

وقال الوزير المغربى، إن كل التفاصيل سوف يتم الإعلان عنها بكل صراحة، وأن بلاده تتابع التطورات لأنه من أهم الفنانين الموجودين على الساحة المغربية وإنه شخصية عظيمة ومثال للأغنية المغربية، وأضاف أن المغرب سوف تقوم بكل ما هو ضرورى من أجل حل تلك المشكلة، ودعى إلى وقف تداول التنبؤات والتحليلات بخصوص هذه القضية التى تعد حساسة.

يذكر أن شرطة الدائرة 17 بباريس ألقت القبض على المطرب المغربى سعد لمجرد مساء أمس الأربعاء داخل فندق "ماريوت شانزيليزى"، عقب تقدم فتاة فرنسية بشكوى ضده اتهمته فيها بمحاولة اغتصابها، قبل يومين من حفله الغنائى بقصر المؤتمرات فى باريس، وسيقضى 48 ساعة رهن الحراسة النظرية فى انتظار عرضه على المحاكمة صباح الجمعة، وذلك بناء على اتهامه من طرف فتاة بمحاولة اغتصابها.