القبض على 7 حرروا محاضر ضد مهندس لاجباره على التنازل عن قطعة أرض بالمنوفية

تمكنت وحدة مباحث قسم منوف بمديرية أمن المنوفية، من القبض على 7 أشخاص حرروا محاضر ضد مهندس اتهموه فيها بتحرير ايصالات أمانة لاجبارة على التنازل عن قرار تمكين قطعة أرض .

وتلقى اللواء خالد ابو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطاراً من رئيس مباحث قسم منوف يتضمن شكوى " ي . م . س . د " مهندس زراعى بالمعاش ومقيم بمدينة السادات بتضرره من " ع . ح . م . ح " و، " ر . ج . م . ا" و " م . س . ا " موظف، و" هـ . ع " ، و " ر . ر " ، و " ف . ر . " ، و " ع . ف . غ . ا" لقيامهم بالإتفاق مع المشكو فى حقه الأول بتحرير محاضر إيصالات أمانة على غير الحقيقة ضد الشاكى وأسرته وذلك لإجباره على التنازل عن قرار التمكين الصادر له ضد المشكو فى حقهم من الثانى حتى السابع لكونهم واضعى اليد على قطعة أرض ملكه مساحتها 6 قيراط 18 سهم فى القضية رقم 2688 إدارى قسم منوف .

وعقب تنفيذ القرار قام المتهم الأول بتهديده على هاتفه المحمول بتحرير محاضر كيدية ضده وأسرته بإستدعاء المتهم الأول وسؤاله إعترف بإرتكاب الواقعه بالاتفاق وباقى المتهمين على تحرير محاضر ضد الشاكى مقابل مبالغ مالية لاجباره على التنازل عن قطعة الأرض الصادر بشأنها قرار التمكين .

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 7706 جنح قسم منوف، وبالعرض على النيابة قررت طلب تحريات مباحث الأموال العامه حول الواقعة وظروفها وملابساتها مع مراعاة مدة الحجز القانونيه للمتهم .