أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

القبض على 7 حرروا محاضر ضد مهندس لاجباره على التنازل عن قطعة أرض بالمنوفية

Google+ Print
القبض على 7 حرروا محاضر ضد مهندس لاجباره على التنازل عن قطعة أرض بالمنوفية القبض على 7 حرروا محاضر ضد مهندس لاجباره على التنازل عن قطعة أرض بالمنوفية

>المنوفية – محمود شاكر

تمكنت وحدة مباحث قسم منوف بمديرية أمن المنوفية، من القبض على 7 أشخاص حرروا محاضر ضد مهندس اتهموه فيها بتحرير ايصالات أمانة لاجبارة على التنازل عن قرار تمكين قطعة أرض .  

وتلقى اللواء خالد ابو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطاراً من رئيس مباحث قسم منوف يتضمن شكوى " ي . م . س . د " مهندس زراعى بالمعاش ومقيم  بمدينة السادات بتضرره من " ع . ح . م . ح "  و،  "  ر . ج . م . ا" و " م . س . ا " موظف، و" هـ . ع " ، و " ر . ر " ، و " ف . ر . " ، و "  ع . ف . غ . ا" لقيامهم بالإتفاق مع المشكو فى حقه الأول بتحرير محاضر إيصالات أمانة على غير الحقيقة ضد الشاكى وأسرته وذلك لإجباره على التنازل  عن قرار التمكين الصادر له ضد المشكو فى حقهم من الثانى حتى السابع لكونهم واضعى اليد على قطعة أرض ملكه مساحتها  6 قيراط 18 سهم فى القضية رقم 2688 إدارى قسم منوف .

وعقب تنفيذ القرار قام المتهم الأول بتهديده على هاتفه المحمول بتحرير محاضر كيدية ضده وأسرته بإستدعاء المتهم الأول وسؤاله إعترف بإرتكاب الواقعه بالاتفاق وباقى المتهمين على تحرير محاضر ضد الشاكى مقابل مبالغ مالية لاجباره على التنازل عن قطعة الأرض الصادر بشأنها قرار التمكين .

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 7706 جنح قسم منوف، وبالعرض على النيابة قررت طلب تحريات مباحث الأموال العامه  حول الواقعة وظروفها وملابساتها مع مراعاة مدة الحجز القانونيه للمتهم .

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365