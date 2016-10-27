أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 27 فلسطينيًا من الضفة الغربية

Google+ Print
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 27 فلسطينيًا من الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 27 فلسطينيًا من الضفة الغربية

ارشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، 27 فلسطينيا من الضفة الغربية. وذكر نادى الأسير الفلسطيني، فى بيان نقلته- وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”- أن 11 فلسطينيًا جرى اعتقالهم من محافظة بيت لحم، و5 من محافظة قلقيلية، و3 من محافظة رام الله والبيرة، إضافة إلى 3 آخرين من القدس، و2 من نابلس، مشيرا إلى أن القوات اعتقلت 3 فلسطينين من محافظات جنين وسلفيت والخليل.

من ناحية أخرى، توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، فى أراضي المزارعين شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة، لليوم الثانى على التوالى، وسط إطلاق نار وقنابل دخانية.

وأفادت الوكالة بأن 7 آليات عسكرية إسرائيلية، تضم ثلاث جرافات، وأربع دبابات انطلقت من مواقع “المدرسة” العسكرى الجاثم على الشريط الحدودي شرق المخيم، وتوغلت لمسافة تزيد على 150 مترا فى أراضي المزارعين شرق البريج، مشيرة إلى قيام جرافات الاحتلال بأعمال تجريف فى الأراضي الزراعية، ووضعت سواتر ترابية فى المنطقة المستهدفة، وسط إطلاق نار وقنابل دخانية، إضافة إلى تحليق لطائرات استطلاع فى أجواء المنطقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا