الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 27 فلسطينيًا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، 27 فلسطينيا من الضفة الغربية. وذكر نادى الأسير الفلسطيني، فى بيان نقلته- وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”- أن 11 فلسطينيًا جرى اعتقالهم من محافظة بيت لحم، و5 من محافظة قلقيلية، و3 من محافظة رام الله والبيرة، إضافة إلى 3 آخرين من القدس، و2 من نابلس، مشيرا إلى أن القوات اعتقلت 3 فلسطينين من محافظات جنين وسلفيت والخليل.

من ناحية أخرى، توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، فى أراضي المزارعين شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة، لليوم الثانى على التوالى، وسط إطلاق نار وقنابل دخانية.

وأفادت الوكالة بأن 7 آليات عسكرية إسرائيلية، تضم ثلاث جرافات، وأربع دبابات انطلقت من مواقع “المدرسة” العسكرى الجاثم على الشريط الحدودي شرق المخيم، وتوغلت لمسافة تزيد على 150 مترا فى أراضي المزارعين شرق البريج، مشيرة إلى قيام جرافات الاحتلال بأعمال تجريف فى الأراضي الزراعية، ووضعت سواتر ترابية فى المنطقة المستهدفة، وسط إطلاق نار وقنابل دخانية، إضافة إلى تحليق لطائرات استطلاع فى أجواء المنطقة.