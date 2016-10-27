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3 مواجهات مثيرة بالأسبوع السادس للدوري اليوم

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3 مواجهات مثيرة بالأسبوع السادس للدوري اليوم 3 مواجهات مثيرة بالأسبوع السادس للدوري اليوم

الزمالك أرشيفية

تقام اليوم الخميس 3 مباريات مثيرة ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري، أهمها الزمالك وسموحه في الثامنة مساء.

يحل المقاصة ضيفًا على الإسماعيلي في الثالثة إلا ربع عصراً على استاد الإسماعيلية، ويحتل مصر المقاصة المركز السادس برصيد 9 نقاط، بينما يدخل الدراويش اللقاء برصيد 8 نقاط محتلاً بهم المركز التاسع.

يدير اللقاء أحمد الغندور، ويعاونه كل من هاني مطر، وخالد السيد، وأحمد شلبي حكمًا رابعًا.

ويستضيف إستاد برج العرب في الخامسة مساء مباراة المصري وإنبي، يسعى فيها البورسعيدي لتعزيز رصيده على حساب بتروجيت؛ حيث يدخل اللقاء برصيد 9 نقاط محتلاً بهم المركز السابع، في حين يحتل الفريق الأزرق المركز الـ 11 برصيد 7 نقاط.

يدير اللقاء محمد فاروق، ويعاونه كل من حازم أبوالوفا، ومحمود رضا، وأحمد سلامة حكمًا رابعا.

وينتظر جمهور الفريق الأبيض لقاء سموحة في الثامنة مساء على ملعب بتروسبورت، يسعى فيها الزمالك لتجاوز الخسارة الافريقية من صن داونز.

وفي المقابل يسعى سموحة للحفاظ على ترتيبه “المتميز” بجدول الفرق؛ حيث يمتلك 16 نقطة محتلاً بهم المركز الثاني ويتطلع للصدارة.

يدير اللقاء إبراهيم نور الدين، ويعاونه كل من تحسين أبوالسادات، وسمير جمال، وياسر فوزي حكمًا رابعًا.

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