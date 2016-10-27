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بالصور.. تطعيم تلاميذ مدارس بني سويف ضد الالتهاب السحائي ‎

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فرحة التلاميذ بعد الحصول على التطعيم ضد الالتهاب السحائي

فرحة التلاميذ بعد الحصول على التطعيم ضد الالتهاب السحائي

المراسل:  محمد شعبان

بدءت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة ببني سويف تحت رعاية  الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، وبإشراف الدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي بالتنسيق مع التأمين الصحى، الخميس، في تطعيم تلاميذ المدارس على مستوى المحافظة ضد الالتهاب السحائي .

ومن المقررأن يتم  تطعيم  60 ألف و912 تلميذًا بالمدن، إلى جانب 143 ألف، و534 تلميذًا بالقرى من إجمالى مستهدف 204 ألف  و446 تلميذًا على مستوي المحافظة .

وبلغ من تم تطعيمهم حتى الآن علي مستوى المحافظة 30 ألف 489 تلميذًا في اليوم الأول لبدء الحملة.

جدير بالذكر أن مديرية الصحة ببني سويف تسلمت الدفعة الأولى من العقار، والتي بلغت 112000 ألف جرعة من وزارة الصحة .

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