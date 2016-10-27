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غدًا.. انطلاق فعاليات مهرجان قرطاج السينمائي بمشاركة 18 فيلمًا

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غدًا.. انطلاق فعاليات مهرجان قرطاج السينمائي بمشاركة 18 فيلمًا غدًا.. انطلاق فعاليات مهرجان قرطاج السينمائي بمشاركة 18 فيلمًا

مهرجان قرطاج السينمائي

تنطلق فعاليات الدورة 27 لمهرجان قرطاج السينمائي غدا الجمعة في العاصمة التونسية ويستمر حتى الخامس من شهر نوفمبر المقبل وقررت إدارة المهرجان تكريم الفنان عادل إمام في حفل الختام عن مشواره الفني المتميز.

يشارك في هذه الدورة 18 فيلمًا من دول عربية وأفريقية، فمن يشارك فيلم “حرام الجسد” للمخرج خالد الحجر، ومن الأفلام الأخرى الفيلم الفلسطيني “المدينة”، وتشارك المخرجة الفلسطينية مي المصري بفيلم “3000 ليلة”، ومن جنوب أفريقيا فيلم (أكشن كوماندد)، ومن السنغال فيلم “راما تيوا”، ومن العراق فيلم “مملكة النمل ومن المغرب فيلم “ديفين”ومن تونس “غدوة خير”، و”خير” ومن تشاد فيلم “حسين حبري”، وبوركينا فاسو تشارك بفيلم “طوم”.

أ ش أ

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