مركز تدريب «مصر للطيران» يجدد اعتماد شهادة الـ«EASA» الدولية

نجح مركز تدريب شركة مصر للطيران، في الحصول على تجديد اعتماد شهادة الـ “EASA”، وذلك على جهاز الطيران التمثيلي طراز A320 من قِبل سلطة الطيران المدني الإنجليزى (CAA)، حسبما أفاد مراسلنا.

جاء ذلك في إطار النجاحات والاعتمادات الدولية المتتالية التي حصل عليها المركز مؤخرًا، وهو ما يؤكد المكانة الكبيرة والثقة الدولية التي يحظى بها مركز تدريب مصر للطيران كمركز إقليمي معتمد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن تجديد اعتماد “الأيازا” يُعد تأكيدًا على ريادة مركز تدريب مصر للطيران بين المراكز العالمية المتخصصة في مجالات التدريب المختلفة ومواكبته لأعلى المقاييس الدولية، حيث قامت لجنة رفيعة المستوى من سلطة الطيران المدني الإنجليزي بجولة تفقدية لإمكانات المركز ، ومراجعة موارده من وسائل تعليمية والتي تضمنت أجهزة الطيران التمثيلي، حيث تم تجديد اعتماد الـ EASA لجهاز الطيران التمثيلي A320 .

وتم اعتماد مركز تدريب مصر للطيران من قِبل المعهد القومي للجــــــــودة، طبقًا لـISO 9001 في مجال الجودة، وكذلك السلامة والغذاء طبقًا لـ .ISO 22000.

وأشار الطيار محمد منار، رئيس المركز – في إطار البرامج والخدمات التدريبية التي يقدمها مركز تدريب مصر للطيران لشركات الطيران العالمية – إلى أنه تم – مؤخرًا – تقديم برامج تدريبية لأطقم الطيارين الهنود على طراز بوينج B737-800، وطراز الإيرباص A320، والتي شملت تدريبًا نظريًا وعمليًا على أجهزة الطيران التمثيلي، وذلك بواسطة مدربي المركز المؤهلين دوليًا على أعلى مستوى من الكفاءة.

وأوضح منار – فيما يخص مستوى المسئولية المجتمعية التي يوليها مركز تدريب مصر للطيران أهمية كبيرة – أنه تم توفير 85 فرصة تدريب عملي بالمواقع المختلفة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال فترة التدريب الصيفي لطلاب الجامعة.

أضاف أن المركز حرص – أيضًا – على تنظيم العديد من الجولات التعريفية للوفود الطلابية من الجامعات والمدارس المصرية، حيث تم استقبال عدد كبير من طلاب “جامعة الطفل”، وهو المشروع الذي تتبناه جامعة عين شمس بهدف رعاية هؤلاء الاطفال فكريًا وعلميًا، وتنمية مهاراتهم المختلفة عن طريق أشراكهم في الورش العملية في مجالات متنوعة.