بالفيديو والصور : شباب يقفون خلف "السيسي" أحدهم "مخترع" وآخر يدرس في "أمريكا" ...

سمر العشري

«بسم الله الرحمن الرحيم.. اسمحولي أنا مش هقدر أتكلم إلا لما يبقى في مجموعة من الشباب اللي شاركوا في العمل ده يكونوا جنبي هنا»، هي الجملة التي افتتح بها الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمته الختامية في المؤتمر الاقتصادي في مارس من العام الماضي، والتي بناءً عليها وقف حوله مجموعة من الشباب، والتقطوا معه صورة «سيلفي» في النهاية.

وما قاله السيسي في المؤتمر الاقتصادي طبقه بعدها بشكل واضح، بعد أن حرص على إفساح المجال للشباب بالظهور جواره في الفعاليات التي يظهر فيها، وكان على رأسها حفل افتتاح قناة السويس، والمؤتمر الوطني للشباب.

وفي هاتين المناسبتين ظهر بعض الشباب خلف السيسي بشكل مباشر أو بطريقة غير مباشرة عن طريق تنظيمهم فعالية كبرى بإشراف منه، وبناءً عليه نرصد أبرز الشباب الذين تواجدوا معه في المناسبات الرسمية.

نورهان رؤوف

ظهرت نورهان جالسةً على يمين الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح المؤتمر الوطني للشباب، ظهر الثلاثاء، وهي عضوة باللجنة المنظمة للفعالية بشرم الشيخ.

وقالت نورهان، في تصريحات للتليفزيون المصري، قبل افتتاح المؤتمر: «فخورة بتنظيم مصر مؤتمرات دولية ويتولى الشباب المسؤولية فيها من الألف للياء»، مضيفةً: «نظمنا مؤتمرًا بهذا الحجم من غير ما يحصل فيه مشاكل، وقدرنا كشباب نسيطر على الموضوع ونطلعه بطريقة على قدر من الرقي».

وكانت نورهان إحدى المنظمات لاحتفالية مرور 150 عامًا على الحياة النيابية، وسهلت مهمة دخول النواب وقدمت استفسارات للسائلين خلال الفعالية، وفق ما صرحت به مصادرنا .

كما شاركت نورهان في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس من العام الماضي، وفق ما هو منشور على موقع وزارة الشباب والرياضة.

مصطفى مجدي

خلال فعالية مؤتمر الشباب أيضًا جلس شاب على يسار الرئيس عبدالفتاح السيسي، واتضح أنه يُدعى مصطفى مجدي، وهو عضو مجلس الأمناء في مؤسسة رمال للتنمية العمرانية، ويدرس الإدارة المالية في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

مجدي كان عضوًا في الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وفقًا لما نشره على حسابه الشخصي بـ«فيسبوك»، وشارك في عدد من الفعاليات، أبرزها مؤتمر إطلاق «رؤية مصر 2030»، و«غيط العنب».

وفي تدوينة سابقة على حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك» قال: «تشرفت بالعمل على مدار أكثر من عام ونصف العام في إعداد رؤيتنا وحلمنا للمستقبل.. حلمنا مبني على استشراف سليم للمستقبل واستهداف واقعي وطموح للأهداف»، وتابع: «كل الشكر لكل فرد عمل في إعداد الاستراتيجية.. وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وفريق العمل الرائع.. رئاسة الجمهورية».

محمد بدران

خلال حفل افتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس من العام الماضي، فوجئ المتابعون باصطحاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لشاب على يخت المحروسة الملكي، وتبين حينها أنه محمد بدران، آخر رئيس لاتحاد طلاب مصر، ورئيس حزب مستقبل وطن حينها.

وأوضح «بدران»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، أن الرئيس اختاره ضمن مجموعة من الشباب، معربًا عن فخره لوقوفه على «المحروسة» حينها.

ويُذكر أن محمد بدران استقال من رئاسة حزب «مستقبل وطن» في سبتمبر الماضي، بعد أن سافر في يناير من العام الجاري إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال دراسته.

كيرلس موسى

بين الرئيس السيسي ومحمد بدران كان يقف الشاب كيرلس موسى على متن الباخرة المحروسة، وذلك باعتباره ممثلًا لشباب البحث العلمي في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

وقبلها مثّل كيرلس مصر في المعرض العلمي العالمي «Intel ISEF»، بعد أن نجح في أداء عملية «التمثيل الضوئي الصناعي»، التي تساعد على إنتاج الطاقة بضوء الشمس والمياه فقط، ليُلقب بـ«المخترع المصري».

وقال كيرلس، في تقرير أعده برنامج «يوم جديد» على قناة «الغد العربي»: «كان ليّا شرف كبير جدًا جدًا إن أنا كنت من ضمن الناس اللي أخدهم سيادة الريس على يخت المحروسة في احتفالية قناة السويس»، وأوضح: «أنا كنت من ضمن الناس اللي هما ممثلين شباب البحث العلمي».

منظمو افتتاح «قناة السويس الجديدة»

ووفق تقرير منشور على البوابة الإلكترونية لوزارة الشباب والرياضة في أغسطس من العام الماضي، تبين أن منظم حفل افتتاح قناة السويس هو فريقٌ من الشباب، وهم أسماء النقراشي، وأيمن أحمد عبدالعزيز، ورامز أمجد، وفيرينا عادل، مع وجود نورهان رؤوف أيضًا.

وعملت الدكتورة جهاد عامر، مدير عام العلاقات العامة والخارجية بوزارة الشباب، على جمع المتطوعين من الدوائر المركزية وفق خبراتهم وتدريبهم كذلك، وفق ما ذكرته.

شبكةعيونالإخبارية

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