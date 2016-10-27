منع دخول الصحفيين جلسة محاكمة مستشار المعزول وآخرين بـ«خلية اللجان النوعية»

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، منع دخول الصحفيين لتغطية جلسة محاكمة 21 متهمًا – من بينهم عبد الله شحاتة، مستشار وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي – بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”اللجان النوعية بالجيزة”، حسبما أفاد مراسلنا.

وجاء بأمر الإحالة ” تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون بمحافظة الجيزة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين”.

كما جاء بأمر الإحالة “الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات، والأموال اللازمة لتنفيذ أغراضهم”.