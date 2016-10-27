بالصور.. مدير أمن بورسعيد يتفقد الأوضاع الأمنية بقسم الضواحي وكمين الجميل

بورسعيد ـ جمال نوفل:

قام اللواء زكي صلاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، الخميس، بجولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها قسم شرطة الضواحي، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل به ومراجعة خطة تأمين الحجزات.

والتقى مدير أمن بورسعيد، خلال الجولة، مع الضباط والأفراد؛ لتوعيتهم بالظروف الأمنية الراهنة .

كما قام مدير الأمن بالمرور على كمين الجميل لتفقد أوضاعه وآلية تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة من قبل المديرية، وشارك أيضا في حملة مرورية مكبرة بشارع عبد الرحمن شكري.