أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور.. مدير أمن بورسعيد يتفقد الأوضاع الأمنية بقسم الضواحي وكمين الجميل

Google+ Print
مدير أمن بورسعيد يتفقد الأوضاع الأمنية بقسم الضواحي وكمين الجميل

مدير أمن بورسعيد يتفقد الأوضاع الأمنية بقسم الضواحي وكمين الجميل

بورسعيد ـ جمال نوفل:

قام اللواء زكي صلاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، الخميس، بجولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها قسم شرطة الضواحي، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل به ومراجعة خطة تأمين الحجزات.

والتقى مدير أمن بورسعيد، خلال الجولة، مع الضباط والأفراد؛ لتوعيتهم بالظروف الأمنية الراهنة .

كما قام مدير الأمن بالمرور على كمين الجميل لتفقد أوضاعه وآلية تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة من قبل المديرية، وشارك أيضا في حملة مرورية مكبرة بشارع عبد الرحمن شكري.

14523268_1241229782586179_6969347261913446183_n 14606281_1241229659252858_8575843958162464235_n 14720387_1241229625919528_510437727562562759_n

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا