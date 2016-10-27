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ضبط 26 سائق تعاطوا مواد مخدرة اثناء القيادة بالطرق السريعة

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ضبط 26 سائق تعاطوا مواد مخدرة اثناء القيادة بالطرق السريعة ضبط 26 سائق تعاطوا مواد مخدرة اثناء القيادة بالطرق السريعة

> كتب عبد الرحمن سيد

نظمت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى مساعد وزير الداخلية للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريع للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعا لوقوع أى مرورية. 

وشنت الإدارة حملات مرورية خلال 24  ساعة  وأحرت تحاليل طببية لـ 300 سائقًا، وإثبات تعاطى 26 سائقاً للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم. 

وأكد مصدر أمنى ، أن هناك حملات أمنية مكثفة يتم توجيهها على بجميع الطرق والمحاور للكشف عن متعاطى المخدرات أثناء القيادة أعلى الطرق السريع، وذلك بهدف ضبط المخالفين والحفاظ على سلامة مرتادى وقائدى المركبات. 

 

 


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مصر 365

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