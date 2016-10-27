القبض علي 5 هاربين من أحكام قضائية بالهرم

ألقت مباحث الجيزة القبض على 5 أشخاص صادر ضدهم أحكام قضائية في قضايا مخدرات بالهرم .

ووردت معلومات للنقيب أحمد راغب ضابط مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بتردد ( أحمد. ج )حلاق، علي عقار بدائرة القسم وهو مطلوب لتنفيذ حكم قضائي ضده بالسجن المؤبد، وبإعداد كمين له تم القبض عليه وبمواجهته آقر بصحة الحكم الصادر ضده.



> فيما تمكن النقيب مصطفي محمد فتحي ضابط مباحث قسم شرطة الهرم من ضبط "ا.س" عاطل صادر ضده حكم بالسجن 7 سنوات في قضية مخدرات، و"محمد ر " صادر ضده حكم بالسجن 3 سنوات في قضية حيازة سلاح ناري، و"عماد. ص " صادر ضده حكم بالحبس سنة في قضية مخدرات .

كما القى القبض على "عدنان. ع" صادر ضده حكم بالحبس سنة في قضية مخدرات .

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