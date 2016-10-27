تجديد حبس سكرتير جنح الظاهر متهم بتزوير أحكام قضائية 15 يوم

جدد القاضي الجزئي بمحاكمة جنوب القاهرة، حبس سكرتير جنح الظاهر 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير أحكام قضائية.

وكان المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، قرر فى وقت سابق، حبس سكرتير جنح الظاهر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير أحكام قضائية، وكشفت تحقيقات المستشار هيثم أبوضيف رئيس نيابة حوادث غرب القاهرة، قيام المتهم بتزوير توقيع قاضى الجلسة على عدد من الاحكام الصادرة .

ومن جانبه تقدم رئيس محكمة جنح الظاهر بمذكرة للنيابة العامه ينفى فيها توقيعه على الأحكام المزورة، وأقر المتهم أمام النيابة بارتكابه جريمة تزوير أحكام وكتابة أسباب أخرى، مبررا ذلك بتسريع عملية التقاضى .

وقررت النيابة سحب جميع القضايا التى بحوزة المتهم وتشكيل لجنة فنية لفحصها وإعداد تقرير بها، وكلفت الطب الشرعى بمضاهاة توقيع المتهم بما ورد على الأحكام المزورة .

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