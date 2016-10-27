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حبس الإخواني المسئول عن تمويل مسيرات الإخوان بالشرقية

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حبس الإخواني المسئول عن تمويل مسيرات الإخوان بالشرقية حبس الإخواني المسئول عن تمويل مسيرات الإخوان بالشرقية

>الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة شمال الزقازيق الكلية، برئاسة المستشار أحمد عبد العليم، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، حبس المتهم الرئيسي المسئول عن تمويل مسيرات الجماعة الإرهابية، بقرية الرئيس المعزول محمد مرسي، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط " الهادى محمد محمد الهادى "وشهرته الهادى عمران 39 سنة، مدرس ومقيم قرية العدوة مركز ههيا، والمطلوب للتنفيذ عليه فى الجناية رقم 11702 لسنة 2014 جنايات، " تظاهر واستعراض قوه 5 سنوات.

وقال اللواء "رضا طبلية" مدير أمن الشرقية، ل " اليوم السابع" إن المتهم المضبوط من أشد عناصر الجماعة الإرهابية خطورة، وإن القوات تبحث عنه منذ عامين، إلي أن وصلت للقوات معلومة بتواجده وتم تحديده وضبطه، ويعد المسئول الرئيسي عن تمويل مسيرات الإخوان بالقرية وتحريك المسيرات المحرضة عن العنف وقطع الطريق والتجمهر والتحريض ضدد مؤسسات الدولة.

من جانبه أكد اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، في تصريح صحفي خاص لـ "اليوم السابع" أنه بعد قيام القوة الأمنية بالقبض علي المتهم، قامت مجموعة من أعضاء الإخوان الإرهابية بالقرية، بقطع الطريق الرئيسي، أمام القرية، لمنع القوة من التحرك وتهريب المتهم، وتوجهت قوات مكبرة من المديرية، علي رأسها اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، وقامت القوات بالتعامل مع المتجمهرين علي الطريق الرئيسي، وتفريقهم بالقوة، كما تم مطاردتهم إلي داخل القرية، وكشفت التحقيقات أن المتهم من أخطر العناصر الإخوانية بالقرية وأنه يعد الممول الرئسي لمسيرات الإخوان بالعدوة

 


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