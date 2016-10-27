وزير البيئة: توفيق أوضاع مصانع السكر بنسبة 75%

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن نسبة التوافق البيئي لمصانع السكر التي كانت تصرف مباشرة في نهر النيل بلغت 75%، بعد أن كانت صفراً في المائة.

وأضاف فهمي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أنه كان من الضروري إعطاء مهلة لأصحاب تلك المصانع لتوفيق أوضاعها، خاصة وأنها شركات قطاع عام، منوهاً بأنه لا يجب التسرع نحو إغلاق المصانع، ولا تركها فى الوقت نفسه تلوث البيئة؛ تحقيقاً للتوازن.

وأكد الوزير استمرار قيام “البيئة” بالتفتيش ومتابعة كافة الإجراءات التي قامت بها تلك الشركات على أرض الواقع، إلى جانب تنفيذ إجراءات الصيانة المطلوبة.

أ ش أ