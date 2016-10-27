وزير الري: تنفيذ 11886 قرار إزالة تعديات على نهر النيل حتى الآن

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل قام من خلال إداراته على طول مجرى نهر النيل وفرعية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية (شرطة المسطحات – مديريات الأمن)، بتنفيذ حملات إزالة للمخالفات في مختلف المحافظات المطلة على النيل لكافة أنواع التعديات ليصل إجمالي ما تم تنفيذه حتى الآن 11886 قرار إزالة، بالإضافة إلى إزالة تعديات بشكل فوري في مهدها.

وأوضح وزير الري، في تصريح اليوم، إنه في الآونة الأخيرة تم تنفيذ إزالة بعض التعديات التى كانت تندرج تحت مسمى “تعديات صعبة الإزالة” عبارة عن قرى سياحية وكافيتريات وأبراج سكنية وآخرها إزالة مخالفات فندق جراند أتون بالبر الغربي لكورنيش النيل بمحافظة المنيا، وأدى تنفيذ تلك الإزالة إلى ردع العديد من المخالفين وتقدمهم للقطاع لإزالة المخالفات التي تخصهم على نفقتهم الخاصة.

من جانبه، قال المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية النيل إن الوزارة قامت باستحداث حملة شعبية بجانب الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل والتي أثبتت نجاحها بمحافظة الأقصر عن طريق لجان تنسيقية شعبية؛ لمزيد من التوعية عن أهمية نهر النيل وبلغ ما تم إزالته حتى الان بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة ما يقرب من 220 حالة تعد، مشيرا إلى أن الحملة ماضية بكل قوة وعزم ووفق البرنامج المعد والمخطط.

أ ش أ