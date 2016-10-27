عبد الملك الحوثي يدعو أنصاره لسرعة تشكيل واقع سياسي جديد فى صنعاء

دعا عبد الملك بدر الدين الحوثي، رئيس جماعة أنصار الله المجلس السياسي الأعلى، الذى يحكم صنعاء مناصفة بين الجماعة والرئيس السابق على عبد الله صالح أنصاره إلى خلق واقع سياسى جديد فى العاصمة التى تخضع لهم وسرعة استكمال تشكيل الحكومة، و ذلك على الرغم من الجهود التى يبذلها المبعوث الأممي للتوصل إلى حل للأزمة وتقديمه لخارطة طريق لوفد المشاورات فى صنعاء تتضمن رؤيته لحل الأزمة ورفض المجتمع الدولي لأى إجراءات أحادية الجانب من قبلهم.

و كانت جهود المجلس السياسي الأعلى قد فشلت حتى الآن فى تشكيل الحكومة على الرغم من أنه تم تشكيله أوائل شهر أغسطس الماضي برئاسة صالح الصماد رئيس المكتب السياسي لجماعة الحوثيين والذى كلف الدكتور عبد العزيز بن حبتور محافظ عدن الأسبق الموالي للرئيس السابق بتشكيل الحكومة التى سماها حكومة انقاذ وطني أول شهر اكتوبر الحالي.

كما طالب الحوثي، فى كلمة له الليلة الماضية بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد بن اليمنيين بمد جبهات القتال بالرجال والصمود والثبات لأن المعطيات الحالية لا تشير إلى انتهاء الحرب.

وكانت العاصمة اليمنية التى تسيطر عليها مليشيات الحوثيين قد شهدت أمس مسيرة كبيرة بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي، كما قدمت فرقة أنصار الله أنشودة حماسية أكدت فيها أهمية استلهام الدروس من ثورة الإمام زيد، ووزعت وكالة الأنباء اليمنية فى صنعاء صورًا على وسائل الإعلام للفرقة وهى ترتدى الزى العسكري فى الاحتفال.

ولاقى احتفال الجماعة بهذه المناسبة التى مر عليها أكثر من 1300 سنة سخرية كبيرة وردود فعل غاضبة من اليمنيين على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالوا إن الجماعة التى تتحكم فى صنعاء تحتشد وتحتفل بحدث وقع قبل 13 قرنا بسبب صراع على الحكم وتتناسى مسئوليتها عن توفير مرتبات الموظفين المتوقفة للشهر الرابع على التوالي وتفشى المجاعة والأوبئة والأزمات الاقتصادية التى تشهدها البلاد بسبب حكمهم ويهددون كل من يطالب بحقوقه .