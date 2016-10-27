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تركيا تأمر باعتقال عشرات الطيارين على خلفية الانقلاب الفاشل

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تركيا تأمر باعتقال عشرات الطيارين على خلفية الانقلاب الفاشل تركيا تأمر باعتقال عشرات الطيارين على خلفية الانقلاب الفاشل

أردوغان

ذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، اليوم الخميس، أن الادعاء التركي أمر باعتقال 73 من الطيارين العسكريين فى أحدث عمليات الشرطة التى تتصل بالتحقيق فى محاولة الانقلاب التى وقعت فى يوليو.

وأضافت الوكالة أن العملية تستهدف أنصار رجل الدين المقيم فى الولايات المتحدة فتح الله جولن، الذى تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب وتركز على قاعدة جوية فى إقليم قونية فى وسط البلاد وتمتد فى 17 إقليما.

وقالت تقارير إعلامية أخرى أن من المقرر اعتقال أكثر من 200 جندي ومدني فى العمليات المتعلقة بمحاولة الانقلاب.

ومنذ الانقلاب الفاشل الذى وقع فى 15 يوليو، اعتقلت السلطات التركية 35 ألف شخص وفصلت أو أوقفت عن العمل أكثر من 100 ألف فى الجهاز الإداري والقضاء والشرطة والجيش وغيرها. وينفي كولن أى تورط له فى محاولة الانقلاب.

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