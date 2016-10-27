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وزراء خارجية إيران وروسيا وسوريا يجتمعون في موسكو

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وزراء خارجية إيران وروسيا وسوريا يجتمعون في موسكو وزراء خارجية إيران وروسيا وسوريا يجتمعون في موسكو

المعلم ولافروف وظريف

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيتوجه، غدًا الجمعة ، إلى موسكو لعقد اجتماع مع نظيريه الروسي والسوري حول الوضع في سوريا.

وقال بهرام قاسمي إن ظريف سيعقد اجتماعا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أيضا، وفق ما ذكرت “فرانس برس”.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن وزير الخارجي السوري وليد المعلم سيزور موسكو، الجمعة، لإجراء محادثات بشأن الأزمة التي تشهده بلاده.

وسبق لوزارة الخارجية الروسية أن أكدت زيارة وزير الخارجية السوري إلى موسكو، مضيفة أنه سيبحث مع نظيره الروسي، السبت المقبل، الأوضاع العسكرية السياسية والإنسانية في سوريا، بما في ذلك مستجدات الوضع في حلب.

وأوضحت الوزارة، في بيان صدر الخميس، أن المعلم سيصل موسكو الجمعة في زيارة تستمر حتى الأحد المقبل.

من جهته، قال المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إن فلاديمير بوتين لا يخطط لاستقبال ظريف والمعلم خلال زيارتهما إلى موسكو.

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