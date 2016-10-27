أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. علوم و تكنولوجيا

"مايكروسوفت" تكشف النقاب عن أول حواسبها المكتبية ...

Google+ Print
"مايكروسوفت" تكشف النقاب عن أول حواسبها المكتبية ... "مايكروسوفت" تكشف النقاب عن أول حواسبها المكتبية ...

كشفت شركة مايكروسوفت، الأربعاء، النقاب عن أول حواسبها المكتبية من فئة "الكل في واحد"، لتصبح بذلك منافسة لشركة آبل في هذا المجال.
وقالت الشركة الأميركية، إن الحاسوب الجديد "Surface Studio" يأتي تحت شعار "حول مكتبك إلى استوديو"، مضيفة أن هذا النوع من الحواسيب، ذي شاشة لمسية بقياس 28 بوصة، مصمم بالدرجة الأولى للرسامين وصناع المحتوى المرئي.

وكشفت مايكروسوفت أن الحاسوب متوفر بكميات محدودة وبسعر يبدأ من 3 آلاف دولار إلى 4199 دولار، وهو متاح للطلب المسبق ابتداءًا من الخميس.

ويتوفر "سيرفس استوديو" على أنحف شاشة "LCD" في العالم، بسماكة 12.5 ميليمترا، وبمعدل طول إلى عرض 3:2 بخلاف الحواسيب الأخرى، حيث يمكن إمالتها حتى 20 درجة لتسهيل الرسم عليها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار