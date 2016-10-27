"مايكروسوفت" تكشف النقاب عن أول حواسبها المكتبية ...

سمر العشري

كشفت شركة مايكروسوفت، الأربعاء، النقاب عن أول حواسبها المكتبية من فئة "الكل في واحد"، لتصبح بذلك منافسة لشركة آبل في هذا المجال.

وقالت الشركة الأميركية، إن الحاسوب الجديد "Surface Studio" يأتي تحت شعار "حول مكتبك إلى استوديو"، مضيفة أن هذا النوع من الحواسيب، ذي شاشة لمسية بقياس 28 بوصة، مصمم بالدرجة الأولى للرسامين وصناع المحتوى المرئي.

وكشفت مايكروسوفت أن الحاسوب متوفر بكميات محدودة وبسعر يبدأ من 3 آلاف دولار إلى 4199 دولار، وهو متاح للطلب المسبق ابتداءًا من الخميس.

ويتوفر "سيرفس استوديو" على أنحف شاشة "LCD" في العالم، بسماكة 12.5 ميليمترا، وبمعدل طول إلى عرض 3:2 بخلاف الحواسيب الأخرى، حيث يمكن إمالتها حتى 20 درجة لتسهيل الرسم عليها.

شبكةعيونالإخبارية

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