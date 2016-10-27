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إسرائيل : تستدعي سفيرها لدى اليونسكو بعد قرار "الأقصى " ...

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إسرائيل : تستدعي سفيرها لدى اليونسكو بعد قرار "الأقصى " ... إسرائيل : تستدعي سفيرها لدى اليونسكو بعد قرار "الأقصى " ...

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء استدعاء سفير بلاده لدى اليونسكو "للتشاور" ، بعد قرار جديد للمنظمة بشأن المسجد الأقصى.
وقال مكتب نتانياهو في بيان إن "مسرح العبث مستمر. قررت استدعاء سفيرنا لدى اليونسكو من أجل إجراء مشاورات وسنقرر الإجراءات التالية التي سنتخذها"، وفق وكالة "فرانس برس".

وندد نتانياهو في وقت سابق بقرار لجنة التراث العالمي في المنظمة اعتبار المسجد الأقصى موقعا مقدسا للمسلمين وابقائه على قائمة التراث المهدد.

ويدين القرار أيضا "الأضرار" و"أنشطة التنقيب غير الشرعية" التي تجريها إسرائيل في البلدة القديمة من القدس، ويطالبها باحترام الوضع القائم في الاماكن المقدسة.

واستخدم القرار في نصه مصطلح "الحرم القدسي"، وهو الأمر الذي ترفضه إسرائيل وطالبت باعتماد مصطلح "جبل الهيكل" الذي تستخدمه السلطات الإسرائيلية.

وكانت المنظمة التابعة للأمم المتحدة تقد بنت الأسبوع الماضي قرارا ينكر صلات اليهود بالمدينة المقدسة، وهو ما أثار غضب إسرائيل وعلقت على أثرها تعاونها مع المنظمة.

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