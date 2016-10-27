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بالفيديو : لحظة اعتقال الفنان "سعد لمجرد" في باريس بتهمة الاغتصاب ...

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بالفيديو : لحظة اعتقال الفنان "سعد لمجرد" في باريس بتهمة الاغتصاب ... بالفيديو : لحظة اعتقال الفنان "سعد لمجرد" في باريس بتهمة الاغتصاب ...

قبل 48 ساعة من إحيائه لحفل ضخم بقصر المؤتمرات في باريس، اعتقلت الشرطة الفرنسية، زوال الأربعاء، النجم المغربي سعد لمجرد، عقب تقدم فتاة فرنسية بشكوى ضده تتهمه فيها بمحاولة اغتصابها.
وقال موقع "بابوبي" المغربي، إن شرطة الدائرة 17 بباريس ألقت القبض على لمجرد داخل فندق "ماريوت شانزيليزي"، وسيقضي 48 ساعة رهن الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على المحاكمة صباح الجمعة، وذلك بناء على اتهامه من طرف فتاة بمحاولة اغتصابها خلال قضائها معه ليلة "ماجنة".

وعبّر مجموعة من الفنانين المغاربة عن تضامنهم مع لمجرد، حيث نشروا صورا على حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن عبارة "كلنا مع ابن بلدنا سعد لمجرد".

كما قالوا إنه لا يجب إصدار أحكام مسبقة إلى حين إنهاء التحقيق والتأكد من الشكاية التي تقدمت بها الفتاة، مشيرين إلى أن الحادثة قد تكون "مؤامرة" ضد لمجرد من طرف أعداء النجاح.

ولم يصدر، إلى حدود الساعة، أي بيان رسمي عن الشرطة الفرنسية أو أية جهة رسمية أخرى.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يسقط فيها صاحب أغنية "لمعلم" في مثل هذا الحادث، حيث تورط قبل "نجوميته" في تهمة اغتصاب فتاة بالولايات المتحدة الأميركية.

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رئيس قسم الأخبار

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