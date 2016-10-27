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النيابة تأمر بضبط أشخاص جدد بواقعة تهريب 41 صقرا للبحرين عبر مطار القاهرة

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النيابة تأمر بضبط أشخاص جدد بواقعة تهريب 41 صقرا للبحرين عبر مطار القاهرة النيابة تأمر بضبط أشخاص جدد بواقعة تهريب 41 صقرا للبحرين عبر مطار القاهرة

> كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهه تجديد حبس ضابط و3 أمناء شرطة 15 يوما بتهمة الحصول على رشوة مقابل تسهيل تهريب 41 صقرا للبحرين عبر مطار القاهرة.

 

وأكد مصدر قضائى أن نيابة النزهه أصدرت قرارا بضبط وإحضار أشخاص آخرين ثبت تورطهم فى الواقعة وحصلوا على رشاوى مقابل عملية التهريب وجارى ضبطهم مشيرا إلى أن المبلغ الذى اتفق الراكب على دفعه إلى المتهمين ليس كبيرا.

 

كانت نيابة النزهة برئاسة المستشار شريف معتز، وبإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، أمرت بحبس ضابط و3 أمناء شرطة 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بالحصول على رشوة مالية من راكب مصرى مقابل تسهيل تهريب 41 صقرا إلى مملكة البحرين عبر مطار القاهرة.

 

 


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