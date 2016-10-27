بالفيديو : محافظ "الدقهلية" كيلو اللحمة للمواطن بـ20 جنيهًا والفرختين بــ15جنيهاً ...

سمر العشري

قال حسام الدين إمام ، محافظ الدقهلية ، إنه من واجب كل مسؤول الوقوف أمام من سماهم "مُصدري الأزمات" ، حيث أن "مصر تحارب من كافة الجهات" ، مضيفًا : "ازم كلنا نقف إيد واحدة عشان نتصدى لأي واحد بحاول يحارب البلد وبيحاول يقلل من حجم المجهود اللي بيبذل في مصر" .

وأضاف إمام، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الملف" ، على قناة "العاصمة " ، مع الإعلامي عزمي مجاهد ، الأربعاء، أن التجار لا يحتكرون السلع مثل السكر والأرز من أجل التربح فقط بل من أجل إحداث أزمات في السوق المصري، موضحًا أن المحافظة قامت بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بالتعاون مع "التجار الشرفاء" .

وتحدث عن أسعار بعض السلع المقدمة للمواطنين في الدقهلية ، بقوله : "كيلو اللحمة بنبيعها للمواطن بـ20 جنيه، وكيلو السكر بنبيعه بـ جنيه، والفرختين بـ15 جنيه" .

شبكةعيونالإخبارية

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