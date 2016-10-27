أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

بالفيديو : محافظ "الدقهلية" كيلو اللحمة للمواطن بـ20 جنيهًا والفرختين بــ15جنيهاً ...

  • مصر
  • 26
Google+ Print
بالفيديو : محافظ "الدقهلية" كيلو اللحمة للمواطن بـ20 جنيهًا والفرختين بــ15جنيهاً ... بالفيديو : محافظ "الدقهلية" كيلو اللحمة للمواطن بـ20 جنيهًا والفرختين بــ15جنيهاً ...

قال حسام الدين إمام ، محافظ الدقهلية ، إنه من واجب كل مسؤول الوقوف أمام من سماهم "مُصدري الأزمات" ، حيث أن " تحارب من كافة الجهات" ، مضيفًا : "ازم كلنا نقف إيد واحدة عشان نتصدى لأي واحد بحاول يحارب البلد وبيحاول يقلل من حجم المجهود اللي بيبذل في مصر" .

وأضاف إمام، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الملف" ، على قناة "العاصمة " ، مع الإعلامي عزمي مجاهد ، الأربعاء، أن التجار لا يحتكرون السلع مثل السكر والأرز من أجل التربح فقط بل من أجل إحداث أزمات في السوق المصري، موضحًا أن المحافظة قامت بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بالتعاون مع "التجار الشرفاء" .

وتحدث عن بعض السلع المقدمة للمواطنين في الدقهلية ، بقوله : "كيلو اللحمة بنبيعها للمواطن بـ20 جنيه، وكيلو السكر بنبيعه بـ جنيه، والفرختين بـ15 جنيه" .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي

سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر

سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر

إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب

إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب

السفيرة عزيزة - الكاتبة/عزة هيكل : تلاميذ المدارس الحكومية في قرى مصر الكثير منهم لديهم أمية حقيقية

السفيرة عزيزة - الكاتبة/عزة هيكل : تلاميذ المدارس الحكومية في قرى مصر الكثير منهم لديهم أمية حقيقية