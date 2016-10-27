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وزيرة الهجرة بشرم الشيخ: نحارب الهجرة غير الشرعية ونؤهل الراغبين فى السفر

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وزيرة الهجرة بشرم الشيخ: نحارب الهجرة غير الشرعية ونؤهل الراغبين فى السفر وزيرة الهجرة بشرم الشيخ: نحارب الهجرة غير الشرعية ونؤهل الراغبين فى السفر

>كتب محمود راغب

شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في ورشة العمل عن  الهجرة غير الشرعية الاسباب والحلول ، التي نظمها شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، على هامش المؤتمر الوطنى الأول للشباب المنعقد بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة فى بيان لها ، إن الدولة ليست ضد الهجرة بل تشجعها ، لكن بالطرق التي تحفظ حياة و كرامة  المواطن المصري بالخارج،مؤكدة ان  المهاجرين بالخارج يمثلون إضافة جيدة لمصر.

وأضافت الوزيرة، أن الدولة ليست ضد الهجرة، لكنها ضد أن تحدث بطريقة غير شرعية، وليست ضد المهاجر، بل تتضامن معه، لافتة الي ان قانون الهجرة غير الشرعية وضع عقوبات علي السماسرة  والوسطاء الذين يتاجرون بحياة الشباب.

وأشارت مكرم إلى أن الوزارة تعمل على تأهيل الراغبين في الهجرة، فنيًا ومهاريا وثقافيا، بحيث يعملون في المهن الفنية بطريقة تحفظ لهم كرامتهم، مشيرة الي نموذج التعاون مع مؤسسة الخير لتأهيل وتدريب الشباب .

وأضافت مكرم أن الدولة تتدخل لحفظ كرامة أي مواطن مصري بالخارج والدفاع عن حقوقه، لكن عندما تكون إقامة هذا المواطن بالخارج شرعية، تعطي الدولة قوة اكثر ، متابعة: "استراتيجيتنا تقوم على أساس حفظ كرامة المصريين بالخارج".

وطالبت وزيرة الهجرة، الشباب الذين يهاجرون بشكل غير شرعي هروبًا من الظروف الاقتصادية الصعبة، بالنظر إلى النموذج السوري في العمل، قائلة: "السوريون عندما جاؤوا إلى مصر لم يفكروا في المكاتب، بل عملوا بكل شيء، وأطفال كثيرين منهم لجأوا إلى بيع الحلوى بالشوارع، ورفضوا التسول".

ويقام المؤتمر في ختام عام الشباب المصري، والذي يعد ملتقي للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة مع مجموعة من الشباب المصري الطامح لمستقبل أفضل لوطنه من خلال الرؤية والتخطيط والحوار البناء.

ويعقد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ، في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر، ويشارك فيه عدد كبير من الشباب، يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصري، من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين، وشباب الأحزاب وطلاب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.


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