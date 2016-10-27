رئيس البرلمان الأفريقي يصل القاهرة في زيارة تستغرق عدة أيام

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، “روجيه نكودو دانج”، رئيس البرلمان الأفريقي، قادمًا من دبي على رأس وفد في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، حسبما أفاد مراسلنا.

وكان “نكودو دانج”، شارك في احتفالات مصر بمرور 150 عامًا على بدء الحياة البرلمانية، كما ترأس جلسات البرلمان الأفريقي التي عقدت بشرم الشيخ، والتي بحثت مختلف ملفات وقضايا القارة السمراء ودعم علاقات التعاون بين دول القارة.

كما شارك رئيس البرلمان الأفريقي، في اجتماعات البرلمانيين الأفريقي والعربي، والتي بحثت – خلال جلسة مشتركة – دعم العلاقات العربية الأفريقية ومختلف القضايا الأفريقية والعربية.