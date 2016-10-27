حاكم الشارقة : يتبرع بـ 35 مليون جنيه لإنشاء مستشفى للسموم والحروق ب"القليوبية" ...

سمر العشري

تبرع الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بنحو 35 مليون جنيه لرفع كفاءة المنظومة الصحية بمحافظة القليوبية.

وقال الدكتور نصيف حفناوي أحمد، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، في تصريحات اليوم، إن تبرع حاكم الشارقة يشمل 20 مليون جنيه لمستشفى المؤسسة العلاجية بقليوب لإنشاء قسمين للطوارئ، نظرا لوقوع المستشفى على طريق «الإسكندرية- القاهرة» الزراعي، وقسم آخر متكامل للغسيل الكلوي، وذلك على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن مستشفى المؤسسة العلاجية يقع على مساحة 25 ألف متر مربع، منها 3 آلاف متر مربع للمنشآت، وباقي المساحة حدائق.

وأضاف «حفناوي» أن باقي تبرع حاكم الشارقة وقيمته نحو 15 مليون جنيه لإنشاء مستشفى القناطر الخيرية للسموم والحروق ، ويشمل دورين علويين ودورا أرضيا، بإجمالي 56 سريرا للسموم والحروق والعناية المركزة، يضم قسما للعيادات الخارجية وصيدلية وقسم استقبال وطوارئ وقسما للعمليات وسكنا للعاملين والخدمات المساندة.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه الإنشاءات بعد اكتمالها ستَرفع من منظومة الخدمة الصحية بمحافظة القليوبية، لأنها ستعد إضافة جديدة تحتاج إليها المحافظة.

شبكةعيونالإخبارية

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