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"بالفيديو : السيول" تقطع الطرق جنوب البحر الأحمر ...

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"بالفيديو : السيول" تقطع الطرق جنوب البحر الأحمر ... "بالفيديو : السيول" تقطع الطرق جنوب البحر الأحمر ...

تسببت الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها منطقة جنوب البحر الأحمر ، مساء الأربعاء، في توقف الحركة المرورية بطريقي «مرسى علم – إدفو»، و«مرسى علم- القصير الساحلي».

وفي منطقة الكيلو 20 بطريق مرسى علم إدفو تعرضت المنطقة للسيول والأمطار الغزيرة، وقام مسؤولو مدينة مرسى علم بوقف الحركة المروية حفاظًا على سلامة الركاب حتى يتم رفع آثار السيول.

وفي منطقة الكيلو 67 بطريق مرسى علم القصير الساحلي تعرضت المنطقة للسيول، وتم إيقاف الحركة المرورية لحين تصريف مياه السيول من الطريق.

كانت مناطق مرسى علم ووادي الجمال وحلايب وشلاتين وأبورماد شهدت أمطارًا غزيرة وصلت لحد السيول في عدد من المناطق.

كانت محافظة البحر الأحمر أعلنت حالة الطوارئ بعد إعلان الأرصاد الجوية سقوط أمطار غزيرة وسيول خلال 48 ساعة.

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