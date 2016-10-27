«الطوفان» يجمع 40 نجمًا فى عمل واحد لرمضان المقبل

يواصل المنتجان ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز تحضيراتهما لمسلسل “الطوفان” والمقرر المشاركة به خلال الماراثون الرمضانى المقبل الذى يضم حوالى 40 نجمًا كل منهم يظهر فى 3 أو 4 حلقات.

واستقرت الجهة المنتجة على عدد كبير من الفنانين الذين تعاقدوا بشكل رسمى على العمل منهم ماجد المصرى وأحمد زاهر وروجينا ونجلاء بدر وأحمد صفوت، وجارٍ ترشيح باقى الفنانين المشاركين، فهناك كثيرون لا يزالون فى مرحلة دراسة الأمر.

ومن جانبه قال الفنان أحمد زاهر: تعاقدت بالفعل على مسلسل “الطوفان” وأعتبره بالفعل تجربة جديدة ومختلفة وسعدت بها للغاية لأنها “مجنونة ولم أتردد فى قبولها رغم صغر حجم دورى فيها وهو نفس الوضع بالنسبة لجميع الفنانين المشاركين فجميعهم قبلوا العمل رغم صغر أحجام أدوارهم بسبب اختلاف المشروع والفكرة الدرامية التى يقدمها.

وأضاف أنه حتى الآن لا يوجد فى أجندته الفنية أى أعمال لرمضان غير “الطوفان” وأن هذا الأمر سيتضح بشكل أكبر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، هذا بالإضافة إلى مواصلته تصوير “اختيار إجبارى والمقرر عرضه مطلع العام الجديد.

وفى السياق ذاته يدرس المخرج خيرى بشارة الحلقات الأولى من العمل ويسعى لقراءة أكبر جزء منه والجلوس مع ورشة الكتابة التى تكتب السيناريو والحوار من أجل إدراك طبيعة الشخصيات وامتدادها لترشيح باقى الفنانين المشاركين، ووضع كل شخصية فى مكانها المناسب.

أ ش أ