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السعودية : الجلد والسجن لزوج قام "بعض" وضرب زوجته ...

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السعودية : الجلد والسجن لزوج قام "بعض" وضرب زوجته ... السعودية : الجلد والسجن لزوج قام "بعض" وضرب زوجته ...

أصدرت محكمة سعودية حكما بسجن وجلد زوج قام بضرب زوجته وعضها وتعنيفها في سابقة هي الأولى من نوعها في المحاكم ، حسبما نقلت صحيفة الوطن الأربعاء.
وحسب الصحيفة "أصدرت المحكمة الجزائية في مدينة الرياض، حكما يقضي بسجن زوج 3 أيام وجلده 30 جلدة في الحق العام، والعقوبة نفسها للحق الخاص، بعد أن عضّ زوجته وضربها وعنّفها".

وخيّر القاضي الزوجة بين الحضور خلال تنفيذ الحكم، أو أن ينفذ في السجن، أو التنازل عن الحق الخاص، ويعدّ هذا الحكم الأول الذي يعطي الزوجة الحق في حضور تنفيذ حد الجلد على الزوج.

ونقلت الوطن، عن مصدر عدلي، قوله، إن "المحكمة الجزائية تلقت قضية محالة من الجهات الأمنية، مرفوعة من مواطنة تعرضت للعض والضرب من زوجها، مرفقة بتقرير طبي صادر من مستشفي حكومي، وفي التقرير أن المدعية حضرت إلى طوارئ المستشفي وهي تعاني حالة نفسية سيئة، وبعد الكشف عليها وجد أنها مصابة بجرح عميق في كتفها اليسرى، مما تسبب في حدوث نزيف مستمر، وفقدان كمية من الدم، كذلك وجود ندبات ناتجة عن التعرض لضرب شديد".

وأضاف المصدر، أن "القاضي استدعى المدعى عليه من التوقيف، وواجهه بالاتهامات، فبرر الزوج بأنه يعاني عصبية شديدة، ولا يعرف سببا لما قام به، وأنه نادم على ما فعل، فأحالت المحكمة القضية إلى لجنة الصلح، لكن بعد مرور عدة جلسات لم يصل الزوجان المتخاصمان إلى حل، فرفعت تقريرا للقاضي بذلك".

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