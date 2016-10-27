القبض على المطرب المغربي سعد المجرد في فرنسا بتهمة تخص الشرف

كشفت مواقع إخبارية مغربية عن اعتقال الشرطة الفرنسية، أمس الأربعاء، في العاصمة باريس، في الدائرة رقم 17، المطرب المغربي الشهير سعد المجرد، بعد شكاية بالاغتصاب؛ تقدمت بها فتاة.

وكان المجرد يستعد لإحياء حفلة غنائية في باريس يوم السبت المقبل.

وهذه ثاني مرة، يرتبط اسم المغني سعد، بحادث اغتصاب، بعد متاعب عاشها في الولايات المتحدة الأميركية قبل سنوات، في قضية اتهام فتاة له باغتصابها.

وقال وزير الثقافة المغربي، محمد الأمين الصبيحي، في تصريحات صحافية “إننا نتابع القضية باهتمام كبير، وقد أجرينا اتصالات مع السلطات الفرنسية من أجل توضيح هذه المسألة”، بحسب ما نقل موقع “العربية”.

وأوضح الوزير أن المجرد نجم كبير في الأغنية المغربية، ونحن سوف نفعل كل ما هو ضروري من أجل حل المشكلة.

وردًا على سؤال عما إذا كان الوزير قد تواصل مع سلطات باريس بخصوص قضية لمجرد، أجاب الصبيحي: “نعم، أنا على اتصال مع المعنيين منذ الإعلان عن إلقاء القبض على النجم المغربي”.