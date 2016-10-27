إصابة 5 مدنيين فى إطلاق نار من القوات الهندية على الحدود مع باكستان

أعلنت إداة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، اليوم الخميس، إصابة 5 مدنيين، وذلك جراء إطلاق القوات الهندية النار على طول خط المراقبة فى إقليم “كشمير” المتنازع عليه بين البلدين فى قطاعى “هاربال” و”تشابرار”.

وذكرت قناة “جيو نيوز” الباكستانية أن القوات الهندية أطلقت النار بشكل غير مبرر، وبناء عليه ردت القوات الباكستانية.

وتخوض باكستان والهند نزاعا حول إقليم “كشمير” منذ أن شنت القوات الهندية حملة ضد المحتجين بعد مقتل قائد حزب المجاهدين برهان وانى على يد القوات الحكومية فى يوليو الماضي، وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصًا وإصابة مئات من المتظاهرين بجروح فى اشتباكات مع قوات الأمن الهندية.