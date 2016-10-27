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هزات ارتدادية ليلًا في إيطاليا بعد تعرضها لزلزال قوي

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هزات ارتدادية ليلًا في إيطاليا بعد تعرضها لزلزال قوي هزات ارتدادية ليلًا في إيطاليا بعد تعرضها لزلزال قوي

ارشيفية

سجل عدد من الهزات الارضية القوية، فجر الخميس، فى وسط إيطاليا بعد زلزالين بلغت شدتهما 5,5 و6,1 درجات، وأديا إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح طفيفة وأضرار مادية جسيمة، كما ذكرت فرق الاغاثة.

وقامت فرق الدفاع المدني ليلا وتحت الأمطار بالاهتمام بمئات الاشخاص الذين طردوا من بيوتهم بسبب الزلزال، وإن كان كثيرون منهم فضلوا البقاء فى سياراتهم وسط شعور بالهلع من الهزات الارتدادية التى بلغت شدتها فى بعض الاحيان 4,6 درجات.

وقال الدفاع المدني فى بيان أن “الأضرار جسيمة، لكن حتى الآن لم تجر أى عملية بحث أو إنقاذ فى أماكن الانهيارات، ومع توقف الامطار صباحا، ينتظر المسعفون شروق الشمس ليبدأوا تقييم اوضاع المساكن والمباني التاريخية العديدة فى هذه القرى التى يشكل معظمها وجهات سياحية.

وفى اجراء وقائي، أغلقت مدارس المنطقة، وتم اجلاء نحو خمسين مريضا من عدد من المستشفيات ومن مساكن جامعية ودار لرعاية المسنين، ونقل السجناء فى كاميرينو الذين اصيب عدد منهم بجروح طفيفة الى سجن ريبيبيا الكبير فى روما.

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