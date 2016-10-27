مقتل 8 من عناصر الحوثيين وطائرات التحالف تقصف معسكرين في تعز

قتل 8 وجرح 11 من عناصر مليشيات الحوثيين وصالح فى المواجهات التى جرت مع قوات الجيش والمقاومة بجهات القتال بمدينة تعز جنوب اليمن.

وأوضح المركز الإعلامي للمجلس العسكري، أن جنديا من قوات الجيش قتل وجرح 4 فى المواجهات إلى شهدتها الجبهات طوال أمس، فى حين قتل مدني وجرح اثنان فى القصف الذى قامت به المليشيات على الأحياء السكنية.

وأشار إلى أن القوات الحكومية صدت هجوما للمليشيات فى منطقة الشقب شرق جبل صبر جنوب تعز صاحبه قصف مدفعي وصاروخي من مدينة خدير، واستطاعت القوات إجبار المليشيات على التراجع، كما صدت هجوما شمال جبل هان.

وأضاف أن طائرات دول التحالف العربي قصفت مخزنا للسلاح شمال معسكر خالد بن الوليد بمفرق المخا بمديرية موزع جنوب غرب تعز الذى تسيطر عليه المليشيات كما قصفت موقعا بمديرية الوازعية غرب تعز ودمرت مدفعا لهم.