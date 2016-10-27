أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مقتل 8 من عناصر الحوثيين وطائرات التحالف تقصف معسكرين في تعز

Google+ Print
مقتل 8 من عناصر الحوثيين وطائرات التحالف تقصف معسكرين في تعز مقتل 8 من عناصر الحوثيين وطائرات التحالف تقصف معسكرين في تعز

ارشيفية

قتل 8 وجرح 11 من عناصر مليشيات الحوثيين وصالح فى المواجهات التى جرت مع قوات الجيش والمقاومة بجهات القتال بمدينة تعز جنوب اليمن.

وأوضح المركز الإعلامي للمجلس العسكري، أن جنديا من قوات الجيش قتل وجرح 4 فى المواجهات إلى شهدتها الجبهات طوال أمس، فى حين قتل مدني وجرح اثنان فى القصف الذى قامت به المليشيات على الأحياء السكنية.

وأشار إلى أن القوات الحكومية صدت هجوما للمليشيات فى منطقة الشقب شرق جبل صبر جنوب تعز صاحبه قصف مدفعي وصاروخي من مدينة خدير، واستطاعت القوات إجبار المليشيات على التراجع، كما صدت هجوما شمال جبل هان.

وأضاف أن طائرات دول التحالف العربي قصفت مخزنا للسلاح شمال معسكر خالد بن الوليد بمفرق المخا بمديرية موزع جنوب غرب تعز الذى تسيطر عليه المليشيات كما قصفت موقعا بمديرية الوازعية غرب تعز ودمرت مدفعا لهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا