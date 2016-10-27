أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

ممرضة كندية "قتلت" 8 مسنين ...

Google+ Print
ممرضة كندية "قتلت" 8 مسنين ... ممرضة كندية "قتلت" 8 مسنين ...

وجهت السلطات الكندية، الثلاثاء، اتهاما إلى ممرضة باستخدام المخدر لقتل 8 مرضى مسنين في دارين للمسنين في إقليم أونتاريو جنوب شرقي البلاد.
واتهمت إليزابيث ويتلوفر (49 عاما) بقتل خمس نساء وثلاثة رجال بين عامي 2007 و2014. وتراوحت أعمار القتلى بين 75 و 96 عاما، وفق وكالة "رويترز".

وقال وليام رينتون قائد شرطة وودستوك حيث وقعت الجرائم إن الضباط بدأوا التحقيق بعد تلقي معلومات. ورفض التكهن بشأن دافع المرأة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون "هذا التحقيق يجري التعامل معه على أنه قتل متعدد. رصدنا ثماني ضحايا حتى الآن".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار