ممرضة كندية "قتلت" 8 مسنين ...

سمر العشري

وجهت السلطات الكندية، الثلاثاء، اتهاما إلى ممرضة باستخدام المخدر لقتل 8 مرضى مسنين في دارين للمسنين في إقليم أونتاريو جنوب شرقي البلاد.

واتهمت إليزابيث ويتلوفر (49 عاما) بقتل خمس نساء وثلاثة رجال بين عامي 2007 و2014. وتراوحت أعمار القتلى بين 75 و 96 عاما، وفق وكالة "رويترز".

وقال وليام رينتون قائد شرطة وودستوك حيث وقعت الجرائم إن الضباط بدأوا التحقيق بعد تلقي معلومات. ورفض التكهن بشأن دافع المرأة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون "هذا التحقيق يجري التعامل معه على أنه قتل متعدد. رصدنا ثماني ضحايا حتى الآن".

شبكةعيونالإخبارية

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