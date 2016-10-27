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اليوم : وزير النقل يشهد تشغيل القطار المكيف الجديد بالخط الأول لمترو الأنفاق ...

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اليوم : وزير النقل يشهد تشغيل القطار المكيف الجديد بالخط الأول لمترو الأنفاق ... اليوم : وزير النقل يشهد تشغيل القطار المكيف الجديد بالخط الأول لمترو الأنفاق ...

شهد وزير النقل الدكتور جلال سعيد اليوم تشغيل القطار المكيف الجديد رقم 20 بالخط الأول لمترو الأنفاق من محطة مترو سراي القبة.
كما يشهد الوزير دخول ووصول الحفار العملاق " ايمحوتب " لمحطة مترو ألف مسكن لبدء حفر المرحلة الجديدة لمترو أنفاق الخط الثالث، وذلك بحضور عدد من المحافظين وقيادات الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو .

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رئيس قسم الأخبار