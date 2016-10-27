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وزير البيئة: 390 ألف جنيه لدعم إنتاج أول سيارة مصرية تعمل بالطاقة الشمسية

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وزير البيئة: 390 ألف جنيه لدعم إنتاج أول سيارة مصرية تعمل بالطاقة الشمسية وزير البيئة: 390 ألف جنيه لدعم إنتاج أول سيارة مصرية تعمل بالطاقة الشمسية

الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة – أرشيفية

التقى الدكتور خالد فهمي،  وزير البيئة، مع مجموعةمن الطلاب بكلية الهندسة جامعة القاهرة،القائمين على مشروع إنتاج سيارة تعمل بالطاقة الشمسية، حيث قام بتسليم الطلاب شيكًا بقيمة 390 ألف جنيه، دعمًا من وزارة البيئةلهذا المشروع الريادي.

وقال فهمي – في بيان اليوم الخميس – إن” الوزارة تعمل على دعم المشروعات الجادة للشباب والاستفادة بالأفكار الجديدة في مجال حماية البيئة”.

وأشار وزير البيئة، إلى أن هذا المشروع يدخل في إطار توجه الوزارة في الحد من الانبعاثات التي تؤدي إلى تغير المناخ، وكذا الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتوافق مع المبادرات التي طرحتها  في مؤتمر تغير المناخ، والذي عُقد بباريس كممثلة للدول الأفريقية، وتم الموافقة عليها لتصبح واقعًا ملموسًا، وتدخل حيز التنفيذ خلال فترة وجيزة.

وكان فريق الطلاب تواصل مع وزارة البيئة طالبين دعم مشروع إنتاج السيارة، والمقرر الانتهاء منه خلال عام، والمشاركة في المسابقة الدولية التي ستعقد بأستراليا خلال شهر أكتوبر 2017 تحت عنوان ” “world solar challenge.

 ويعمل فريق مكون من 25 طلبًا من كلية الهندسة على إنتاج السيارة، فيما يشرف عليهم نخبة من أساتذة الكلية من أقسام القوى وقسم الآلات الكهربائية، وقسم الميكانيكا وقسم الاتصالات، وتبلغ تكلفة الإنتاج 390 ألف جنيه تكفلت بها كاملة وزارة البيئة دعمًا للمشروعات الواعدة للشباب المصري الجاد.

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