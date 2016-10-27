باحثون: "التوتر" يحول الخلايا الطبيعية لدهون خطرة

رغم أنه من المعروف أن التوتر يمكن أن يؤدى إلى زيادة الوزن خاصة عندما يدفع الإنسان لتناول قطعة من الشوكولاتة أو الحلوى، إلا أن الأمر لا يتعلق بالأكل العاطفى فقط لأن أجسادنا أيضا تعمل على بناء الدهون عندما نتعرض للضغط العصبى.

فقد كشف باحثون أن الضغط يثير هرمونا يسمى "أدامتس 1" وهو ما يؤدى لإنتاج الخلايا الدهنية فى الجسم.

وأوضح العلماء، وفقا لصحيفة "دايلى ميل" البريطانية، أن الأمر لا يتوقف فحسب عند ظهور الإنسان بمشهد سمين قبيح وإنما أيضا يجعل الدهون تلتف حول الأعضاء الداخلية للجسد مثل الكبد والبنكرياس مما يزيد من مخاطر الإصابة بالسكرى من النوع الثانى فضلا عن أمراض القلب.

وقال الدكتور بريان فيلدمان الأستاذ المساعد لطب الأطفال إن هرمونات التوتر هى التى تشجع الخلايا الدهنية على النضوج ومن ثم تتسبب فى زيادة الوزن.