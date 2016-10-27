الأمم المتحدة: 10 آلاف شخص فروا من منازلهم منذ بدء استعادة الموصل

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 10 آلاف شخص فروا من منازلهم منذ بدء عملية استعادة الموصل في 17 أكتوبر الجاري.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي، عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان قوله إن “أكثر من 10500 شخص أصبحوا الآن نازحين ويحتاجون إلى مساعدات إنسانية”.

وتفيد أرقام الأمم المتحدة أن نحو 8940 شخصا نزحوا من منطقة الموصل منذ بدء الهجوم في 17 أكتوبر الجاري.

وأثارت معركة الموصل التي بدأت الأسبوع الماضي مخاوف من كارثة إنسانية، فيما حذرت الأمم المتحدة من إمكان نزوح أكثر من مليون شخص.

كان تنظيم “داعش” الإرهابي قد استولى على مساحات شاسعة في شمال وغرب العراق عام 2014، لكن قوات الأمن استعادت غالبية المدن خلال معارك خاضتها في الأشهر الماضية.

أ ش أ