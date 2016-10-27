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أهالى بشبرا الخيمة يشكون: منطقة مصانع الغزل والنسيج تحولت لمقالب قمامة

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أهالى بشبرا الخيمة يشكون: منطقة مصانع الغزل والنسيج تحولت لمقالب قمامة أهالى بشبرا الخيمة يشكون: منطقة مصانع الغزل والنسيج تحولت لمقالب قمامة

>القليوبية - محمد قاسم

منطقة مصانع الغزل والنسيج بشبرا الخيمة كانت تعد من أهم قلاع الصناعة لكنها بسب الإهمال تحولت إلى مقالب قمامة ومرتع للكلاب الضالة، مما تسبب فى انتشار الأمراض بين الأهالى وأطفال المدارس الذين يسيرون بجوار هذه التلال من القمامة والمخلفات التى يلقيها أصحاب المصانع بالشارع فضلا عن سوء شكل المظهر الحضارى للمنطقة التى كانت من أكبر قلاع صناعة النسيج

 رصدت "اليوم السابع" أكوام من القمامة بشوارع المنطقة، والتقت عددا من المواطنين الذين أكدوا إصابة العديد منهم بأمراض صدرية نتيجة انتشار القمامة بمنطقة المصانع من كثرة تراكم القمامة يوما بعد يوم، حتى أصبحت تلالا من القمامة دون تحرك أحد من المسئولين بمحافظة القليوبية وحى غرب شبرا الخيمة لإنقاذ أطفال المدارس من الأمراض الخطيرة التى يصابون بها.

فى البداية قال "محمود عادل" – موظف - انتشار القمامة فى منطقة مصانع الغزل والنسيج خاصة فى الشارع الموازى لطريق بيجام والذى يتردد عليه الآلاف من المواطنين يعرضنا جميعا للإصابة بأمراض خطيرة.

طالب أهالى شبرا الخيمة اللواء عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية والمحاسب علاء النادى رئيس حى غرب شبرا الخيمة برفع تلك القمامة حفاظا على الأهالى من الإصابة بالأمراض الخطيرة التى تسببها انتشار تلك القمامة.


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