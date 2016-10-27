سعد المجرد في قبضة البوليس الفرنسي بتهمة مشينة والسطات المغربية تتابع القضية

ذكرت مصادر اعلامية أن النجم المغربي سعد المجرد اعتقل اليوم الأربعاء في العاصمة الفرنسية باريس، بعد تقدم فتاة بشكوى ضده تتهمه فيها بمحاولة اغتصابها، وبحسب صحيفة Le360 المغربية، فإن السطات المغربية تتابع القضية باهتمام بالغ.

وفي التفاصيل بحسب الصحيفة بينما كان الفنان المغربي يستعد لإحياء سهرة فنية في قصر المؤتمرات في باريس ليلة السبت المقبل، ألقت الشرطة الفرنسية القبض عليه وأودعته خلف القضبان رهن الحراسة النظرية، بتهمة محاولة اغتصاب فتاة في الفندق الذي يقيم فيه بباريس.

وقال وزير الثقافة محمد الأمين الصبيحي في تصريح لصحيفة Le360: "إننا نتابع القضية باهتمام كبير، وقد أجرينا اتصالات مع السلطات الفرنسية من أجل توضيح هذه المسألة"،

وأوضح الوزير أن "المجرد نجم كبير في الأغنية المغربية، ونحن سوف نفعل كل ما هو ضروري من أجل حل المشكلة".

ورداً على سؤال عما اذا كان قد تواصل مع سلطات باريس بخصوص قضية المجرد، قال الصبيحي لـ Le360: "نعم، أنا على اتصال مع المعنيين منذ الإعلان عن إلقاء القبض على النجم المغربي"، وشدد على ضرورة الحذر من هذه الادعاءات قائلاً: "يجب أن لا ندخل الفرضيات والتفسيرات عندما يتعلق الأمر بمثل هذه الظروف".

يشار الى مواقع إلكترونية مغربية ذكرت أن شرطة الدائرة 17 بباريس ألقت القبض على المجرد، يوم الأربعاء، من داخل فندق "ماريوت شانزيليزي"، وسيقضي 48 ساعة رهن الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على المحاكمة، وذلك بناء على اتهامه من طرف فتاة بمحاولة اغتصابها خلال قضائها معه ليلة ماجنة، حسب ما جاء في Le360.