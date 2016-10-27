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فنزويلا: الجيش يهدد باحتلال الشركات المشاركة في إضراب المعارضة

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فنزويلا: الجيش يهدد باحتلال الشركات المشاركة في إضراب المعارضة فنزويلا: الجيش يهدد باحتلال الشركات المشاركة في إضراب المعارضة

أعلنت السلطات الفنزويلية،  أن الجيش والعمال سيسيطرون على الشركات التى ستلبى دعوة المعارضة إلى الاضراب العام الجمعة.

 وقال النائب ورئيس الحزب الاشتراكى الفنزويلى دويسدادو كابيو الذى يعد الرجل الثاني في معسكر الرئيس نيكولاس مادورو، الأربعاء، “تحدثت عن ذلك مع الرئيس: اى شركة تتوقف سيسيطر عليها العمال والقوات المسلحة، وكانت المعارضة التى تريد رحيل الرئيس مادورو دعت الى اضراب لمدة 12 ساعة الجمعة.

 وقال كابيو: “لا تراجع ممكنا، سنرى كيف ستكون الأمور، لكننا لن نسمح بالفوضى وسنرى ايها السادة المدراء، ما اذا كنتم ستضربون او تقررون العمل مع من اجل الوطن”.

وتتهم السلطات والرئيس مادورو الشركات بالتحالف مع المعارضة “اليمينية” لزعزعة استقرار الحكومة فى اطار “حرب اقتصادية”.

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