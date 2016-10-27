السيسي يجري حوارًا مفتوحًا مع رؤساء تحرير الصحف القومية وكبار الإعلاميين

قال الكاتب الصحفي علاء حيدر رئيس تحرير ومجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعقد حوارًا مفتوحًا مع بعض رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وكبار الإعلاميين، وذلك فس تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم الخميس، ضمن فاعليات المؤتمر الوطنى الأول للشباب المنعقد فى مدينة شرم الشيخ.

ويتناول الحوار جميع أوضاع الصحافة والوضع الاقتصادي، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أجرى حوارا مفتوحا مساء أمس الأربعاء مع شباب الصحفيين والإعلاميين والجامعات، وذلك على هامش المؤتمر الوطنى الأول للشباب المنعقد بمدينة شرم الشيخ.