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قبل قدوم الشتاء.. 6 نصائح طبية لحرق الدهون ومنع زيادة الوزن

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قبل قدوم الشتاء.. 6 نصائح طبية لحرق الدهون ومنع زيادة الوزن قبل قدوم الشتاء.. 6 نصائح طبية لحرق الدهون ومنع زيادة الوزن

>كتبت رانيا سعد الدين

يتعرض أغلب الأشخاص لزيادة الوزن بعض الكيلوجرامات أثناء فصل الشتاء، بسبب تناول الأطعمة الدسمة للشعور بالتدفئة، وفى المقابل تكون الحركة قليلة، مما يجعل كمية السعرات الحرارية التى يكتسبها الجسم أكثر من المفقودة وبذلك يزيد الوزن.

وتقدم أخصائية السمنة والنحافة صفاء عمر 6 نصائح صحية لتجنب زيادة الوزن:

1- الحرص على تناول وجبة الإفطار بشكل يومى، فهى مسئولة عن حرق السعرات الحرارية وتزيد من الشعور بالشبع طوال اليوم.

2-  تناول الوجبات فى مواعيد ثابتة حتى يساعد على تنظيم عملية الحرق بشكل مستمر.
>3- الإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة فهى تحتوى على نسبة كبيرة من الألياف التى تزيد من الشعور بالشبع، والبعد عن الأكلات الدسمة التى يكثر إعدادها فى الشتاء.

4- تناول وجبات صغيرة بين الوجبات الرئيسية حتى تعمل على رفع معدل الشعور بالشبع، وتساهم فى تقليل حجم الوجبة الرئيسية، وبالتالى تعمل على رفع معدل الحرق.

5- الإكثار من شرب الماء حتى نصل إلى 8 أكواب يوميا، ويزيد من نشاط خلايا الجسم فتؤدى إلى تنقية الجسم من السموم.

6- تناول المشروبات الحارقة مثل الشاى الأخضر، القرفة، الجنزبيل، خاصة على الريق لمساعدة الجسم على حرق .


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