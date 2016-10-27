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مدير أمن الشرقية: نقل أى مسئول عن التأمين بالسجون حال ثبوت أى مخالفات

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مدير أمن الشرقية: نقل أى مسئول عن التأمين بالسجون حال ثبوت أى مخالفات مدير أمن الشرقية: نقل أى مسئول عن التأمين بالسجون حال ثبوت أى مخالفات

>الشرقية- فتحية الديب

قال اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إنه قام بتشكيل مجموعات عمل برئاسة اللواء مسطفى صلاح حكمدار المديرية، وتحت إشرافه، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى، لتفتيش السجون بكافة نطاق المحافظة تفتيش دقيق.

 

 

وأضاف" طبلية" فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أنه الهدف من التفتيش يتم باستمرار، والهدف منه هو التأكد من مدى سلامة أحكام الغلق، وكيفة إدارة السجن والتشغيل، وفحص المسئول عن التأمين، ونقل السجناء الخطرين، إلى سجون أكثر تأمينا، ونقل أى مسئول عن التأمين يثبت عليه أى مخالفات.

 

 

 

وأشار "طبلية" أنه دائم التنبيه على الضباط والأفراد بعدم إهانة السجين أمام أسرته، ومعاملته معاملة أدامية فى إطار الحزم والانضباط.

 

 


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