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أخبار سوريا.. سجال قاس بين موسكو والأمم المتحدة حيال حلب

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أخبار سوريا.. سجال قاس بين موسكو والأمم المتحدة حيال حلب أخبار سوريا.. سجال قاس بين موسكو والأمم المتحدة حيال حلب

> الامم المتحدة (أ ف ب)

حملت روسيا، بشدة الأربعاء على مسئول كبير فى الأمم المتحدة ندد بالغارات على الأحياء الشرقية فى حلب، معتبرا أنها خطة لتفريغ المدينة من سكانها.

 

وتطرق منسق العمليات الإنسانية فى الأمم المتحدة ستيفن أوبراين أمام مجلس الأمن إلى الغارات السورية والروسية على شرق حلب، قائلا إن "تبعاتها على السكان كانت مرعبة".

 

وندد أوبراين بالتكتيك المتبع لطرد السكان من شرق حلب تحت التهديد. وقال إن "المدنيين يتعرضون للقصف من قبل القوات السورية والروسية، وفى حال بقوا على قيد الحياة، يموتون من الجوع ".

 

وأضاف "هذا تكتيك واضح وغير مقبول، وذكر أوبراين منشورات "ألقتها طائرات روسية وسورية" تدعو السكان إلى الخروج الفورى من شرق حلب إذا ما أرادوا ألا يتعرضوا "للهلاك".

 

واتهم دمشق ومجموعتين مسلحتين بتقويض جهود الأمم المتحدة لإجلاء الجرحى من حلب خلال الهدنة التى أعلنتها موسكو، وفى هذا السياق، اتهم السفير الروسى فيتالى تشوركين أوبراين بالإدلاء بـ"تصريح معيب" والظهور كـ"متعجرف، ورفض تشوركين السماح بـ"الوعظ كما فى الكنيسة"، قائلا "عليكم كتابة رواية".


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